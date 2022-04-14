مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12.. غضب شعبي بعد إعلان مرسي لحالة الطوارئ

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، المذاع على شاشة «أون»، في حلقته الـ12، أحداث بورسعيد التي تفجرت في 26 يناير 2013، بعد قرار المحكمة الدستورية بإحالة 21 من المتهمين في أحداث بورسعيد للمفتي، على خلفية مقتل 8 أشخاص من بينهم ضابط أمن مركزي وأمين شرطة وإصابة أكثر من 150 شخصا خلال الاشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومحتجين أمام سجن بورسعيد العمومي وشوارع المحافظة.

خيرت الشاطر يطالب مرسي بإعلان حالة الطوارئ

وعقد خيرت الشاطر، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، اجتماعًا مع محمد مرسي، ومستشاره أحمد عبد العاطي، وقال: «لا يا دكتور، لازم تبقى حازم في القرارات، لازم الكل يبقى شايف أنك قادر على فعل أي شيء، لازم تفرض حالة الطوارئ»، ورد مرسي: «طب ما نخلي القوات المسلحة هي اللي تعلن الطوارئ، مش معقول أبقى هاجمت الطوارئ أيام مبارك وأجي أعلنها بنفسي».

مستشار مرسي يصل لصيغة حول إلغاء حالة الطوارئ

ورد الشاطر على مرسي: «يا دكتور إحنا كل أعدائنا في كل القنوات دلوقتي طالعين يهاجموك، ويتهموك أنك السبب في موت الناس، شوية بلطجية ومش عاجبهم الإعلان الدستوري، إحنا نطبطب عليهم ليه بأمارة إيه يعني، هو إحنا على راسنا بطحة، إحنا نعلن حالة الطوارئ، واللي مش عاجبه في إجراءات تانية كتيرة أوي ممكن نعملها معاهم».

وقال مستشار محمد مرسي: «إحنا يا دكتور وصلنا لصيغة متوازنة في الخطاب، ما بين القرارات وما بين التهديد والوعيد وبين الدعوة للحوار ورسائل هادئة».

محمد مرسي يعلن حالة الطوارئ

وقال خيرت الشاطر: «وأنا بقولك يا دكتور ميهمكش من أي حد، أنت الرئيس، الشرعية معاك والدستور معاك وإحنا معاك، واللي مش عاجبه يشرب من المالح»، وبعدها أعلن محمد مرسي حالة الطوارئ.

وفي تحد مباشر للقرار الرئاسي خرج مئات من شباب الإسماعيلية بعد انتهاء الخطاب إلى الشوارع لاستكمال احتجاجهم وكسر حالة حظر التجول التي فرضها محمد مرسي.