مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12.. مرسي يرفض الاحتفال بذكرى ثورة يناير

جاءت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 بعنوان «بورسعيد»، وشهدت لقاء بين الرئيس المعزول محمد مرسي «صبري فواز»، مع وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود؛ لبحث الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وقرر إقامة احتفالية مع المولد النبوي ويستغلها للحديث عن الثورة دون أن يكون لها احتفال خاص، وتزامن مع ذكرى الثورة مظاهرات في ميدان التحرير تندد بسياسة الرئيس الإخواني.

غضب من الجماعة الإرهابية في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12

وتعكس أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، حالة الغضب الشعبي من الجماعة الإرهابية ورجالها، وذلك بعدما بدأوا في السيطرة على مفاصل الدولة وتصعيد رجالهم في مناصب قيادية وإقصاء الوطنين، وظهر ذلك خلال لقاء بين الضابط زكريا يونس «كريم عبد العزيز»، واللواء محمد أبو داود الذي تمت إحالته للتقاعد من قبل الجماعة.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12

يتابع الإرهابي مكاوي «خالد كمال» في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، الاجتماع بعدد من أفراد الخلية الإرهابية بهدف تنظيم عمليات تهز أرجاء البلاد، على حد تعبيره.