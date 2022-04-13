«باب رزق» يسرد قصة تعليم الكفيفات عمل المشغولات اليدوية بالإسكندرية

قالت حنان حشيش رئيس جمعية دنيتنا للمكفوفين، إنها تحب العمل الخيري وتشعر بسعادة العطاء عندما يكون لديها وقت فراغ، لافتة إلى أنها تطوعت في جمعية وكلها من المكفوفين وحاولت مساعدتهم باستمرار، مما دفعها لعمل جمعية بحسب رؤيتها وأنشأت جمعية دنيتنا للمكفوفين بالإسكندرية.

تعليم المكفوفين عمل عدة مشغولات يدوية

وأضافت «حشيش» خلال استضافتها في برنامج «باب رزق» المذاع على فضائية DMC ويقدمه الإعلامي الكبير يسري الفخراني، أنها أحضرت مدربا في جمعيتها وتميز الأشخاص مع مرور الوقت على يد المدرب، مؤكدة أنها تعاونت مع مختلف الأشخاص من أجل تنفيذ الجمعية وتحقيق طفرة لمساعدة المكفوفين، متابعة: «بنعلم البامبو والسجاد اليدوي والكليم بس الكليم ده مخصص لضعيف البصر عشان محتاج ألوان، وكمان علمناهم عمل المكرمية».

بدايتها مع العمل اليدوي

من جهتها أوضحت أمل حصافي، إحدى الكفيفات في الجمعية، أنها دخلت مدرسة إبصار 3 سنوات وكان نظرها ضعيفا إلى أن أصبحت كفيفة تمام وتخرجت من كلية الآداب قسم الفلسفة، وعملت على غزل أعمال يدوية مختلفة، لافتة إلى أن اليد مركز إبصار الكفيف، مؤكدة أنها أحبت عمل البامبو لعمل أشكال مختلفة مثل طبق وفانوس وأشياء أخرى. أسعار المنتجات اليدوية، وتابعت: «المدرب بيعمل لنا البداية وهي أصعب حاجة، عشان القرص، بتقص وبعمل منه أشكال وباخد وقت عقبال ما اتعلمتها، ومع الوقت فهمت وبقيت أعمل الشغل، وأنا اتقنت البداية من 6 يعني 7 شهور، وأسعار بتختلف بتبدأ من 120 جنيه».