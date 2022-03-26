وزير القوى العاملة يفتتح معرض مشغولات يدوية للفتيات بالأقصر

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة يرافقه محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات، في إطار جولته لمحافظة الأقصر وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتسليم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالمجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحضور عبده هاشم مدير المديرية، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

تسليم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة

وأثنى وزير القوى العاملة على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات في السوق المحلية والعالمية والطلب المتزايد عليها، موجهاً الفتيات إلى الاهتمام لتلك الصناعة وتدريب الفتيات الأخرى على تلك المهنة المهمة خاصة في ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء وظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية أمل مصر في الفترات المقبلة.

سعفان يوجه الفتيات لتدريب أخريات على المشغولات الذهبية

كما وجه سعفان مديرية القوى العاملة بتسجيل بيانات الفتيات المشاركين في المعرض لبدء توفير المساعدات لهم سواء بتوفير فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص أو بعمل مشروع صغير لهم بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل الصعاب والمشكلات التي قد تواجههم في بداية مشروعاتهم الخاصة.