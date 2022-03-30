تفاصيل مؤتمر التمكين الثقافى لذوى الهمم بسوهاج: مشغولات يدوية وفقرات فنية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عقد فرع ثقافة سوهاج، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافى لذوى الهمم بعنوان «قادرون بإختلاف» مسرح مدرسة سيتى الخاصة.

افتتاح معرض للمشغولات اليدوية

على هامش المؤتمر تم افتتاح معرض للمشغولات اليدوية نتاج ورش قسم التمكين الثقافى بالمواقع الثقافية التابعة للفرع يضم المعرض أعمال فنية من الأركت ومفروشات وأغطية أطفال واكسسوارات وفوانيس رمضان من الكريستال وأعمال فنية للزينة من قماش الجوخ وأعمال من إعادة تدوير لخامات البيئة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة للقرآن الكريم من الموهبة ذوى الهمم أحمد محمد خلف، ثم كلمة ترحيبية بالضيوف من الفنان مدير عام الفرع، أعقبها كلمة للدكتور فتحي الضبع رئيس المؤتمر ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة سوهاج، ثم كلمة للدكتور كمال عبدالرحمن المشرف العام على المؤتمر ومسئول التربية الخاصة بسوهاج، ثم كلمة للدكتور طارق ذكى منسق برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بجامعة سوهاج، ثم كلمة محمد عبدالغني نائباً عن ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، قدمت فعاليات المؤتمر كارمن شاكر، و خالد الضبع من زوى الهمم.

مناقشة 4 أبحاث في مؤتمر تمكين ذوي الهمم

أعقب ذلك الفقرات الفنية لذوى الهمم منها «أغنية النور مكانه في القلوب» للموهبة خليل وديع غناء وعزف على الأورج، استعراض غنائى عن الأم وذلك لطالبات مدرسة النور للمكفوفين، كما قدم استعراض بلغة الإشارة لأغنية «مصر اسلمى» لطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، وفقرة شعر بعنوان «متحدى الإعاقة» للموهبة سلوى عاطف، واستعراض نوبى على أغنية عسولة من المدرسة الفكرية، بحانب فقرة فنون شعبية ورقص بالعصا على المزمار البلدى للمواهب من مدرسة الفكرية أحمد صابر، أحمد خليفة، عبدالله خليفة، وفقرة المسحراتى قدمها أحمد خليل، واختتمت الفقرات الفنية بفقرة التنورة للفنان فارس.

وعُقدت الجلسة البحثية لمناقشة 4 أبحاث، الأول بعنوان «التسويق الإجتماعى لذوى الإعاقة» للدكتور وليد محمد عبدالحليم رئيس قسم بإدارة التعليم المجتمعى بالتربية والتعليم، الثانى بعنوان «التلعثم لدى الراشدين» للباحثة هبة أبوالحمد على، الثالث بحث مشترك بعنوان «التربية الخاصة في ضوء عصر التكنولوجيا» للباحثين يوسف عبدالحميد حسن مدير قصر ثقافة طهطا، إبراهيم على السيد، الرابع بعنوان «دور الإعلام في رعاية ذوي الإعاقة» للباحثة فاطمة الزهراء محمد أحمد رئيس قسم المواهب بالإدارة الثقافية وحاصلة على تمهيدى ماجستير .

حضر الجلسة مشاركون من مديرية التربية والتعليم، الإدارة الزراعية، الشباب والرياضة، مديرية الصحة، كلية الأداب، مؤسسة كاريتاس لذوى الهمم، المؤسسة العربية الأفريقية، مؤسسة ستيب، و مسئولى التربية الخاصة بقيادة سهام الحكيم مدير الإدارة بمديرية التربية والتعليم، وترجم الحفل بلغة الإشارة للصم حنان درويش، خلف السيد.