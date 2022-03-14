«التضامن» تساند الطلاب المكفوفين في 18 جامعة.. دعم مالي وأجهزة لاب توب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، توفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الهمم، وتقديم العديد من الأدوات المساعدة، مثل: عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، أطراف صناعية، كراسي متحركة، زراعة قوقعة، مشيرة إلى تقديم تلك الخدمات لـ21 ألفا و600 شخصا من أصحاب الهمم على مدار العامين السابقين، لمساعدتهم على الدمج بالمجتمع، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة

أكدت التضامن، في تقرير، إتاحة دعما ماليا لـ الطلاب المكفوفين، في 18 جامعة، مشيرة إلى إنشاء 29 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات، لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الوزارة، وكذلك خدمات بنك ناصر الاجتماعي، لطلاب الجامعات وهيئة التدريس.

تسليم 24 لاب توب للطلاب ذوى الاعاقة البصرية

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، إنه تم تسليم 24 لاب توب للطلاب ذوى الاعاقة البصرية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، التي أطلقتها وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، لافتا إلى أنه سيتم توزيع 12 لاب توب آخرين لذوي الهمم، خلال الأسبوع المقبل.

تدبير كل الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم

أوضح هاشم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التضامن الاجتماعي، اتفقت مع جامعة القاهرة، على تدبير كل الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الهمم بالجامعة، الذين يصل عددهم إلى 1200 طالب بإعاقات مختلفة، إذ يتم توفير كراسي متحركة وعصا بيضاء وسماعات ولا ب توب.

واختتم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، بالإشارة إلى تم توزيع 950 لاب توب على مستوى الجامعات في المرحلة الأولى، كما سيتم توزيع 1000 لاب توب فى المرحلة الثانية على الطلاب ذوي الهمم.