مسلسل العائدون الحلقة 11.. القبض على رزان قبل هروبها وقتل الوالي

حقق مسلسل العائدون نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022، كما تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداثه، ويبحث قطاع كبير من الجمهور عن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 التي عرضت مساء أمس على شاشة قناة DMC، وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

ملخص أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 بداية مهام ميدو عادل مع جهاز المخابرات المصرية بعد تجنيده، إذ كلفه عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة بمحاولة تصوير الخزانة الخاصة بجمال مدير القناة الإخوانية التي يعمل بها خارج البلاد.

تولي سياف مكان الوالي

كما كشفت الأحداث عن نجاح سياف الذي يجسد دوره الفنان أحمد الأحمد في قتل الوالي ليحل مكانه، وبالفعل نجح في ذلك، وقامت رزان خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 بالهرب من قادة داعش، إذ أنها أحد أفراد المنطقة التي يسيطرون عليها، حيث ترغب في السفر إلى ابنها وزوجها، ولكن نجح رجال سياف في القبض عليها وإعادتها مرة أخرى، وسوف تكشف حلقة اليوم عن مصيرها.