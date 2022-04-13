مسلسل العائدون الحلقة 11.. «رزان» تحاول الهروب من «سياف»

ظهرت «رزان»، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11، وهي تستمع إلى «سياف»، الذي كان يتحدث إلى شقيقتها، وتعرف أنه تولى منصب الوالي الجديد، ثم تحاول الهروب منه، عن طريق مراسلتها لأحد الأشخاص، الذي وعدها بأنه سوف يساعدها على الهروب وتجاوز حدود منطقة تنظيم داعش الإرهابي، ولكنها تكتشف بعد ذلك بأنه كان يريد أن يسلمها لهذا التنظيم مرة أخرى.

تعرف على أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11

ويعرف «سياف»، بأن «رزان»، استطاعت الهروب منه، ثم يأمر «نزار»، وهو أحد العاملين بتنظيم داعش الإرهابي، بأن يعثر على «رزان»، على الفور، ويأمر بوضع شقيقتها داخل الحبس، وذلك ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11.

بينما تلتقي الفنانة أمينة خليل، بميدو عادل، في مسلسل العائدون الحلقة 11، بعدما تأكدوت من صدق نيته حول تعاونه مع الأجهزة الأمنية في مصر ضد تنظيم داعش الإرهابي، ليكتشف «ميدو»، أن أمير كرارة، ظابطًا وليس مهندس كما تعرف عليه.

ميدو عادل يتعرف على مهمته الجديدة في مسلسل العائدون الحلقة 11

ثم يقوم الفنان أمير كرارة، بإخبار ميدو عادل بمهمته الجديدة، وهي التعرف على شكل الخزنة الموجودة داخل مكتب الدكتور «جمال»، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11.