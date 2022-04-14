ظهور نور الفلاح مع آل باتشينو يثير الجدل.. بعد كلينت إيستوود وميك جاجر

آثار ظهور المنتجة من أصل كويتي نور الفلاح مع آل باتشينو، حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، إذ تساءل عدد من المتابعين، عن طبيعة العلاقة التي تجمع السيدة البالغة من العمر 28 عاما، بالنجم صاحب الـ81 عاما، بعدما التقطت عدسات الكاميرات، صورا للثنائي، وهما يغادران في نفس السيارة بعد تناول الطعام في المطعم الإيطالي.

وكشف موقع «page six» طبيعة العلاقة بين نور الفلاح وآل باتشينو، حيث كانا ضمن مجموعة من الأصدقاء ضمت جيسون موموا وجوليان شنابل، يتناولون العشاء مطعم إيطالى يدعى «فيليكس تراتوريا» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد حضورهم معرض فني بعنوان «For Esmé – with Love and Squalor» للرسام والمخرج جوليان شنابل.

بعد كلينت إيستوود وميك جاجر.. تكهنات بعلاقة بين نور الفلاح وآل باتشينو

وجاءت التكهنات حول وجود علاقة بين نور الفلاح وآل باتشينو إلى أنها كانت علاقة سابقة بعدد من الرجال المتقدمين في العمر من بينهم كلينت إيستوود البالغ من العمر 91 عاما، وميك جاجر البالغ من العمر 78 عاما، خاصة أنها غادرت في السيارة مع آل باتشينو، الذي انفصل عن صديقته السابقة ميتال دوهان في عام 2020، بسبب فارق العمر بينهما الذي قارب الـ 40 عاما.

وكانت اعترفت نور بعلاقتها السابقة بـ «جاجر»، قائلة إنها لم تندم عليها ولديها العديد من الذكريات الرائعة عن وقتهم معًا، متابعة: «لم تكن أعمارنا مهمة بالنسبة لي، لا يعرف القلب ما يراه ، فهو يعرف فقط ما يشعر به، كانت أول علاقة جدية لي وكانت وقتًا سعيدًا للغاية»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

سيدات في حياة آل باتشينو قبل ظهوره مع نور الفلاح

وعلى الجانب الآخر لدى آل باتشينو قائمة طويلة من الصديقات السابقات لكنه لم يتزوج أبدًا، وقبل ميتال دوهان، كان الفائز بجائزة أوسكار في علاقة طويلة مع الممثلة الأرجنتينية لوسيلا سولا، كما جمعته علاقت حب بـ ديان كيتون، جيل كلايبورج، وبينيلوب آن ميلر، كاثلين كوينلان وليندال هوبز.