5 معلومات عن جيلبرت جوتفريد صاحب الأداء الصوتي للببغاء «لاجو»

عاشت هوليود حالة من الحزن خلال الساعات الماضية بسبب رحيل الممثل الكوميدي جيلبرت جوتفريد، مساء أمس، عن عمر يناهز 67 عاما، بسبب مرض عضلي وراثي نادر يمكن أن يتسبب في ضربات قلب غير طبيعية، وفقا لما أعلنه صديقه جلين شوارتز، في بيان صحفي، بينما فضلت عائلته أن يذكره جمهوره ومحبيه بالضحك.

وقالت عائلة الفنان الكوميدي الراحل جيلبرت جوتفريد، في بيان تم نشره عبر حسابه على «تويتر»: «بجانب كونه من الأصوت الأكثر شهرة في الكوميديا​​، كان جيلبرت زوجًا وأخًا وصديقًا وأبًا لطفلين صغيرين، وعلى الرغم من أن اليوم هو يوم حزين لنا جميعًا، يرجى الاستمرار في الضحك بصوت عالٍ قدر الإمكان تكريما لجيلبرت».

معلومات عن جيلبرت جوتفريد

قدم جيلبرت جوتفريد، عددا من الأعمال الكوميدية الناجحة على مدار مشواره الفني الطويل، كما قام بالأداء الصوتي لعدد من الشخصيات في أفلام الرسوم المتحركة للأطفال كان أشهرها صوت الببغاء «لاجو» في فيلم «ديزني» الشهير «Aladdin»، بالإضافة إلى الفيلم الشهير سلاحف النينجا.

كما كان محبوبًا بشكل خاص من قبل زملائه الكوميديين وفناني الأداء، ونعاه عدد كبير منهم عبر حساباتهم على «تويتر»، ومن بينهم جون ستيوارت ومارلي ماتلين، بالإضافة إلى جورج تاكي.

وبعد أداء مسرحية «Aladdin» في برودواي، مساء أمس، تذكر الممثلون جوتفريد في تكريم ألقاه دون داريل ريفيرا، الذي يلعب دور «لاجو‎»، الذي كان الممثل الراحل أول من لعب دوره، قائلا: «الليلة نود أن نتوقف لحظة للاحتفال بحياة أسطورة كوميدية، رجل مضحك بصوت لا يمحى، الرجل الذي بث الحياة في لاجو لفيلم الرسوم المتحركة.. جيلبرت جوتفريد».

جيلبرت جوتفريد يعلق على صفعة ويل سميث لكريس روك

وعلق «جوتفريد» في وقت سابق، على واقعة صفعة ويل سميث لكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، قائلاً إنه من الممكن أن يعرض الكوميديين الآخرين للخطر، بينما تابع ساخرا في حوار مع وكالة «أسوشيتيد برس»: «إذا كان ويل سميث يقرأ هذا.. من فضلك لا تحضر عرضي».