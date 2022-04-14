محسن محي الدين يكشف كواليس دوره في مسلسل ملف سري

قال الفنان محسن محي الدين، إن الناس أحبت دوره في مسلسل «ملف سري»، المذاع في دراما رمضان 2022، لافتا إلى أن العمل متكامل بمشاركة مختلف النجوم اللامعين، كذلك دور المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

تفاعل كبير بين المخرج والمؤلف

أضاف «محي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن هناك تفاعل كبير بين المخرج والمؤلف، لافتا إلى أن المنتج ريمون مقار، جلس مع المخرج والمؤلف للخرج بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه بدأ العمل عام 1967، وحضر العصر الذهبي للفن وتعامل الفنانين المخضرمين مع الأشخاص ومع النجوم الجديد وإعطاءهم ثقة في أنفسهم، لافتا إلى أن التعامل كان للتعليم دون جرح للأشخاص.

خبرته في التعامل مع النجوم الكبار

وتابع الفنان محسن محي الدين: «بقى عندنا خبرة للتعامل مع النجوم الكبار اللي ضافوا ليا كتير، لسه مسلسل ملف سري في تفاصيل كثيرة والجمهور هيفضل متابعه عشان يوصل لحاجة».

قصة مسلسل ملف سري

وتدور قصة المسلسل حول دور قاضي يسمى يحيى عز الدين في محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، وسط أجواء إثارة ومغامرة، والمسلسل من إخراج حسن البلاسي، والمخرج المساعد مؤمن حجازي، ومن تأليف محمود حجاج، أما فريق الممثلين فهم، هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين.