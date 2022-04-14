وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز الفائزين بمسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي، وعددهم 40 طفلا من 11 دولة، هي أذربيجان، الأردن، باكستان، بنجلاديش، روسيا، فلسطين، قطر، اليمن، الهند، تونس والصين والتى تأتى ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، خلال افتتاح فعاليات برنامج «أهلا رمضان» الذى ينظمه المجلس الاعلى للثقافة بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة.

عبد الدايم : برنامج أهلا رمضان يأتى ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة أجيال جديدة واعية

قالت عبد الدايم: إن احتفالات الوزارة بشهر رمضان تعم كل المواقع التابعة بجميع المحافظات وتتستهدف مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، ومن بينها برنامج «أهلا رمضان» الذي يأتي تأكيدا للاهتمام بالطفل بهدف تنشئة اجيال جديدة واعية قادرة على استكمال مسارات التنمية والبناء.

وأشارت إلى أنه يشمل العديد من الفعاليات المميزة بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة وتضم مختلف اشكال الفنون إلى جانب عدد من الأنشطة الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي.

القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

وفي كلمته قال الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة إن برنامج أهلا رمضان هذا العام، متزامنا مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي، التى تؤكد مكانة المدينة العريقة واثرها الحضاري التاريخى.

وتابع ان المسابقة الحالية جاءت مواكبة لهذا الحدث الدولى المهم وتهدف الى تعريف اطفال دول العالم الاسلامى بصورة القاهرة التاريخية.

من جانبه قال الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إن حديقة السيدة زينب باتت تعمل على مدار اليوم بعد التطور الذي شهدته في السنوات الأخيرة، ثم استعرض تفاصيل مسابقة القاهر في عيون اطفال العالم الاسلامي والتى شارك بها اطفال من 11 دولة تتمحور مشاركاتهم حول القاهرة التاريخية.

يشار إلى أن حفل الافتتاح تضمن عدد من الفعاليات من بينها مسرحية رمضان جانا إخراج صلاح لبيب، ركن السيرة الهلالية، وفقرة لفريق كورال أطفال ذوى الهمم بقصر ثقافة روض الفرج، فقرة الأراجوز من المدرسة المتخصصة بالحديقة، انطلاق برنامج «حدوتة مصرية»، بالإضافة إلى معرض للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومعرض كتب وإصدارات المركز وغيرها.