وزيرة الثقافة: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان نموذج ملهم للشباب

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ستبقى نموذجا ملهما للشباب، وحافزا لاستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به، مضيفة أن الفترة الحالية التى يعيشها الوطن، تعد عبورا جديدا نحو المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات برنامج «هل هلالك»، الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال للعام السادس على التوالي، ويتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022.

مدير إيسسكو يشارك في إطلاق «هل هلالك»

وشهد الحفل الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، كما كرمت مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ونجوم الفن، وشارك فى تكريمهم ضيف مصر مدير عام منظمة الايسيسكو، خلال احتفالية وزارة الثقافة بذكرى العاشر من رمضان، التي أُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وشهدها عدد من قيادات الوزارة، وحشد جماهيري كبير من أسر المكرمين والإعلاميين.

وتابعت أن هذه المناسبة الغالية، تدعو للفخر والاحتفاء كل عام، بمعجزة النصر التي أذهلت العالم أجمع، مشيرة إلى أن استعادة ذكرى البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، ترسم طريقا مشرقا للأجيال الجديدة.

وأكدت أن تكاتف الشعب ومساندة الفنون لملحمة العبور خلق أعمالا فنية خالدة، موضحة أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة، يعد واجبا وطنيا وعرفانا بالتضحيات التي صنعت النصر، وحققت المعجزة واستردت الكرامة.

خالد جلال يعلن إطلاق مسابقة «أنا المصري 5»

قال المخرج خالد جلال، في مثل هذا اليوم، رفع أبناء قواتنا المسلحة البواسل علم مصر عاليا خفاقا على أرض سيناء الطاهرة، وسالت دمائهم العطرة فداءً للوطن.

وأضاف أن اليوم نحتفي بالانتصار، ونستنهض بذكراه الهمم، للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التنمية والبناء، وأكد أن تكريم الأبطال هو إعلان بالوفاء والتقدير تجاه من بذلوا الجهد والدم في تحرير جزء غالى من أرض الوطن، موضحا أن الفن يعمق روح الانتماء والوطنية.

واوضح ان برنامج «هل هلالك» الذي يستمر لمدة 15 يوما، يتضمن فعاليات للاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، معلنا تدشين النسخة الخامسة من مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية، التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في الغناء والتلحين والشعر.