تصدر مسلسل في بيتنا روبوت 2 التريند

ما زال مسلسل في بيتنا روبوت، يتصدر تريند المشاهدات على «يوتيوب»، بعد عرض الحلقة الـ11، التي فقد فيها هشام جمال الذاكرة، وقيام زومبا شيماء سيف بعدد من المواقف الكوميدية مع هشام ولذيذ، ما جعل المسلسل يتصدر المشاهدات على يوتيوب.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل في بيتنا روبوت 2

شهدت الحلقة11 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، فقدان يوسف للذاكرة، ومحاولات سارة زوجته، تساعده على إعادتها مرة أخرى، حيث كشفت له أنها زوجته، وينتظران مولدهما الاول، في حين محاولات زومبا مساعدة يوسف على عودة الذاكرة له.

هشام جمال يحتفل بتصدره التريند

و احتفل الفنان هشام جمال،السبت الماضي عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر مشاهد مسلسله التريند.

وعلّق قائلا: «الحمد لله 7 رمضان، ومشاهد في بيتنا روبوت 2 رقم 1، و3، و6 على يوتيوب، والتتر وأغنية حلقه 5 ترتيبهم 3، و6 في قسم المزيكا».

واضاف هشام: «أي حد متخصص هيكون عارف إن يوتيوب التريند بتاعه حقيقي ومفيهوش لعب بأي شكل الحمد لله، ربنا يكرم وبإذن الله الحلقات الجاية تعجبكم أكتر».

مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي يجسد بطولته الفنان هشام جمال وليلى زاهر، وشيماء سيف ودنيا ماهر، وطه دسوقي، تاليف عمرو وهبه اخراج أسامه عرابي وانتاج شركه روزناما،يعرض على قناة الحياة الفضائية، في تمام الساعة 6:20 مساءً، وستكون الإعادة الثانية في الواحدة صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.