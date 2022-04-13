علاء وهدير يكتشفان إصابة يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12، استمرار فقدان يوسف للذاكرة بعد تعرضه لحادث سيارة بسبب زوجته سارة التي حاولت بشتى الطرق علاجه لكن دون فائدة.

علاء وهدير يكتشفان مشكلة يوسف

وخلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12ن يقوم يوسف الذي يجسد دوره الفنان هشام جمال، بالذهاب إلى الشركة، فيجد هدير السكرتيرة تتناول الطعام على مكتبها وهو الفعل الذي يقوم بتوبيخها طوال الوقت بسببه، لكنها تتوتر وتخبره بأنها بدأت عملها في موعدها الطبيعي.

وفي إطار كوميدي وفي محاولة لصرف انتباه يوسف عما تفعله، أخبرته بأن المهندس علاء يقوم بمقابلات العمل، لكن للسيدات فقط، ويتوجه يوسف إلى مكتب علاء.

ويتعرض علاء للتوبيخ من إحدى المتقدمات للعمل لأنه قام بمعاكستها، ومع دخول يوسف يتوسل إليه علاء بألا يخبر زوجته لبنى، حتى لا يتعرض للضرب مرة أخرى.

لكن يوسف يواجههم في النهاية بأنه فاقد للذاكرة ولا يتذكر أيا منهم على الإطلاق.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على قناة الحياة، الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض أيضا على منصة Watch It الإلكترونية

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.