يوسف يفشل في التعرف على زومبا في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12، اليوم، بعد إفاقة يوسف من الإغماء، واكتشافه أنه فاقد للذاكرة، في الوقت الذي يستعد فيه منافسه سامح للمسابقة الثانية بين الروبوتات.

يوسف يفقد الذاكرة

وفي مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12، حاولت سارة إعادة ذاكرة زوجها يوسف لكنها تفشل تمامًا، وتقوم بتعريفه على الروبوت التي اخترعها زومبا.

وبسبب شعور زومبا بالملل تقوم بخلع الباروكة، وعندما يراها يوسف صلعاء يشعر بالرعب ويبدأ في الجري منها، وتقوم هي باتباعه طوال الوقت.

ودار المشهد في إطار كوميدي، حين طلبت سارة من زومبا أن تشرح ليوسف وتنعش ذاكرته، لكن زومبا ردت ببلاهه: «أفكر مين.. أفكر بيه»، فيرد يوسف: «هي كمان فاقدة الذاكرة زيي بسبب العصابة اللي حاولت خطفي».

وهنا ترد زومبا على يوسف: «عصابة مين.. سارة هي..» لتقاطعها سارة صارخة: «هي الذاكرة بتيجي في أوقات وأوقات»، وتطلب من يوسف الذهاب إلى الحديقة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على قناة الحياة، الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، ويعرض أيضا عبر منصة Watch It الإلكترونية.

المسلسل بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.