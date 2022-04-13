يوسف يعمل في البوفيه في أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12

استمرت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12 في إطار كوميدي، بعد أن اكتشف هدير وعلاء حالة المهندس يوسف الذي يعاني من فقدان الذاكرة، بعد أن ذهب إلى الشركة.

علاء وهدير يجبران يوسف على العمل بالبوفية

وبعد ذهاب يوسف إلى الشركة، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني والتعرف على علاء وهدير يكتشفان أنه يعاني من فقدان الذاكرة، يخبرانه أنه يعمل «أوفيس بوى» ويجعلانه يرتدي ملابس العمال.

وخلال عمل يوسف يخبره هادي الاوفيس بوي أنه رئيس مجلس الإدارة، لكنه يدخل المكتب بشكل مفاجئ، ويخبر هدير وعلاء، وينتهي الموقف بطرد هادي لأنه حاول إفشاء سر يوسف.

يبدأ علاء في استغلال يوسف، من خلال إجباره على طرد لبني زوجته من العمل بشكل مهين، وتقوم هدير بكتابة خطاب ترقية وتطلب من يوسف التوقيع عليه، وعندما يسأل عن السبب يخبرانه أنها شركة ديمقراطية، يجب توقيع مجلس الإدارة والأوفيس بوى.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

المسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.