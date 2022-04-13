هشام جمال يفقد الذاكرة.. مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11

أحداث متتالية وتغيرات شهدها مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11، إذ فقد هشام جمال الذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال الذاكرة بعد تعرضه لحادث سير في نهاية الحلقة الماضية، وخلال محاولة زوجته سارة التي تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر، إفاقة يوسف، يقول لها الروبوت لذيذ أن «يوسف مات» فتنفعل عليه وتقول «مش عايزة أسمع حد يقول كده على يوسف».

ترفض سارة في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11، فكرة موت يوسف، وتأتي إليها الخادمة وتعطيها «ختامة» حتى تقوم سارة بجعل زوجها «يبصم» على بيع ممتلكاته لها، ولكنها ترفض ذلك الفعل وترد «مش ممكن أعمل كده وبعدين يوسف عايش».

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11

يستيقظ يوسف، وتنتاب السعادة قلب سارة، ولكنه يقول لهم من أنتم؟ ليكتشفوا أنه فقد الذاكرة ولا يستطيع التعرف على أحد، ولكن تحاول سارة مع زوجها لاستعادة ذاكرته وتقول له أنها زوجته وأنها حامل وهم ينتظرون ولادة الطفل، ولكنه يقول لها وكيف لي أن أتاكّد من ذلك ويشكك في أقوالها، إذ رد عليها «إذا كنت مهندسا وناجحا وغنيا فلماذا تزوجتك؟».

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي يجسد بطولته الفنان هشام جمال وليلى زاهر، وشيماء سيف ودنيا ماهر، وطه دسوقي، على قناة الحياة في تمام الساعة 6:20 مساءً.