مي كساب تواصل خداعها لزوجها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12

عمليات بحث كثيرة على مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12، على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر المحرك الشهير «جوجل»، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة من العمل، التي قدمت العديد من التطورات المشوقة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12

وشهدت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12 تفاصيل جديدة في علاقة ليلى التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وزوجها حازم الذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود، وذلك باستمرار خداعها له كي تحقق غرض الإنجاب منه ومن ثم تطلب الطلاق.

وكشفت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12، باستمرار ليلى في التخطيط لخذاع زوجها حازم، كي تُحسن علاقتها به، لتحقيق هدفها، ومن ثم طلب الطلاق منه، بعد أن اكتشفت خيانته لها بالزواج من أخرى والإنجاب منها.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في قالب اجتماعي كوميدي، نحو ثلاث سيدات تجمعهن الصدفة في إحدى جلسات العلاج النفسي، ومع مرور الوقت يصبحن أصدقاء، ويتعرضن للعديد من الأزمات والمشكلات المفاجئة، وتتوالى الأحداث بمحاولات حلها.