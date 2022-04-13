ناقد فني يشيد بـ«أحلام سعيدة»: مسلسل مدهش في حكاياته وتفاصيله

أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور، بمسلسل «أحلام سعيدة»، قائلا: إن الخفة والروح المرحة، تأخذنا إلى مناطق مدهشة في تحليل أزمة بطلاته، وفي قراءة أعمق للمرأة غير المتكيفة مع محيطها، بصرف النظر عن مستواها الاجتماعي والاقتصادي، المرأة كمخلوق غير متحقق، ينتظر منه الجميع عطاء بلا حدود، حتى لو لجأت للحديث إلى الزهور، مثلما تفعل ليلى، التي لعبتها مي كساب ببراعة، مرحا وشجنا.

وقال «عبد الشكور»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: مسلسل أحلام سعيدة، من تأليف هالة خليل ومن إخراج عمرو عرفة، فيه حتى الآن الكثير من الحيوية والبساطة الآسرة، ثلاث سيدات مختلفات تماما، وهو أمر مقصود بالتأكيد، لكنهن ستجدن أخيرا نقطة للتواصل، وللفضفضة، وستروضن المشاكل والأزمات، لا خطب ولا شعارات، وإنما مواقف وتفاصيل كتبت بعناية.

حلقات أحلام سعيدة تأخذنا إلى عوالم مدهشة

وأضاف: «ليست هناك في المسلسل من تصنف كوميديانة سوى شيماء سيف، وهي تضحكنا فعلا في شخصية الخادمة صدفة، لكن الجميع أيضا يضحكوننا في مشاهد كثيرة، من يسرا وغادة، ومي، الى عماد رشاد ونبيل نور الدين، هذه الخفة، وتلك الروح المرحة، تأخذنا الى مناطق مدهشة في تحليل أزمة البطلات الثلاث، وفي قراءة أعمق للمرأة غير المتكيفة مع محيطها، بصرف النظر عن مستواها الاجتماعي والاقتصادي، المرأة كمخلوق غير متحقق، ينتظر منه الجميع عطاء بلا حدود، فيما هو معلق في الفراغ، يبتسم ويعيش، دون أن يهنأ بساعة نوم أو راحة، شخصيات تبحث عن التواصل والتفهم، حتى لو لجأت الى الحديث الى الزهور، مثلما تفعل ليلى، التي لعبتها مي كساب ببراعة، مرحا وشجنا.

حكايات المسلسل كتبت بذكاء

وتابع عبد الشكور: «ليلى زوجة عادية، تمثل نماذج كثيرة من الزوجات، محبة ومخلصة ومتفانية، ويمكن أن تصل الى أبعد نقطة في تحقيق السعادة لزوجها، ولكنها لا تجد ما يكافئ هذا الإخلاص، فتكتشف أنها كانت بلهاء، بدلا من أن تكون مضحية، مشاهدها في مواجهة زوجها نور محمود (ممثل مميز جدا) من أفضل مشاهد المسلسل كتابة وأداء وإخراجا، ومشاهد مي مع يسرا وغادة عادل جيدة ومميزة».

واختتم: حكايات «أحلام سعيدة» كما كتبتها هالة خليل بذكاء ومرح، وبمواقف كوميدية ممتازة، تدعونا الى معرفة أهم وأكبر بالنساء صانعات الحياة، فلا تنسى أبدأ أن تفكر وتتأمل، وأنت تشاهد وتبتسم، هذا مسلسل عن المرأة، ليست كأنثى فقط، ولكن كإنسانة، وكعالم فريد يستأهل الاهتمام والتفهم، ومن المؤكد أنها تستحق ذلك.