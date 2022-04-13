مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 12.. غادة عادل تمر بأزمة نفسية

ما تزال تعيش «شيرين» التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، أزمة نفسية صعبة ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12، بسبب محاولاتها في الاعتراف لـ«فريدة» وتجسد شخصيتها يسرا، بأنها من ارتكبت حادث السيارة، وتسببت في فقدان الأخيرة بصرها.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12

وتوالت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل أحلام سعيدة، باستمرار معاناة «شيرين» في التعرض لـ«البانيك أتاك» أو نوبات الهلع، بسبب أزمتها النفسية نظرًا لشعورها بالذنب تجاه «فريدة»، وأنها المتسببة في فقدان الأخيرة لنظرها.

واختتمت الحلقة أحداثها باصطحاب «شيرين» لـ«فريدة» للطبيب المعالج الخاص بالأخيرة، والذي فاجأها ببشرى سارة بأنه يمكن إجراء العملية الجراحية لها، والتي ستساعدها في رد بصرها مرة أخرى.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة نخبة من الفنانين والفنانات، من بينهم، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، تامر هجرس، انتصار، نور محمود، ملك بدوي، داليا شوقي، علي السبع، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.