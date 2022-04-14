أسرة مسلسل ملف سري تحتفل بعيد ميلاد دينا بـ«الكنافة والقطايف» (فيديو)

احتفلت أسرة مسلسل «ملف سري»، خلال الكواليس، بعيد ميلاد الفنانة دينا، إذ حضر الفنان هاني سلامة بطل العمل وجميع العاملين بالمسلسل، وكان الملفت للنظر أنه بجانب التورتة، كان هناك كنافة وقطايف.

ونشرت دينا، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو خلال كواليس المسلسل، وعلقت قائلة: «شكرا لكل فريق عمل مسلسل ملف سري احتفالكم بعيد ميلادي.. بحبكم».

مسلسل ملف سري

يشارك في بطولة مسلسل ملف سري كلا من هاني سلامة، وكارولين عزمي، وإيمان سلامة، وصبا الرافعي، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ورحمة حسن، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، ومادلين طبر، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

تدور أحداث المسلسل حول «المستشار يحيى عز الدين»هاني سلامة الذي يقوم بكشف فساد بعض رجال الأعمال في فترة ما بعد الإخوان، ويدخل في العديد من الصراعات مع عائلة «المالكي» بسبب قضايا الفساد، وما شهدته البلاد من حالة انقلاب امني ويؤدي هذا لتعرض اسرتة للخطر والتهديد.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض المسلسل علي شاشة قناة «dmc» في تمام الساعة 11.50 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي، كما يعرض على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.