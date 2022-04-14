ابنة سامي العدل تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدها وتطلب من جمهوره الدعاء

كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها، إذ نشرت صورة لهن بصحبة ابنتها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلقت رشا سامي العدل عليها قائلة: «من الصور النادرة لبابا مع بنتي حبيبة.. هي نزلت الصورة دي، وقالت إنه واحشها، رمضان كله بابا، أول يوم رمضان فطرنا عند عمي الكبير عمو رمزي، ورجعنا على البيت عندي بشنطة هدومه، يومها بالليل تعب، والفجر طلعنا على أول مستشفى في المهندسين، بس رجعنا تاني قبل الفطار، وقعد يهزر ويقول لماما وحشتني الملوخية بتاعتك، طبعا هي ماكدبتش خبر، وقالت له عيني قال لها وأنا هاجيب مشويات».

رشا سامي العدل: والدي كان حاسس بقرب الرحيل

وأضافت رشا: «يومها بالليل تعب تاني، وطلعنا على مستشفى في الدقي، وكانت بداية النهاية، وكأن كان قلبه حاسس، وقال ييجي يودعني 22 يوم بعد أسبوعين ويوم منهم، نقلته مستشفي تالتة، بعد ما دخل غيبوبتين وخرج منهم يومها بالليل دخل الغيبوبة التالتة، أسبوع بالظبط ومرجعليش تاني، وكانت آخر جمعة في رمضان، ليلة وترية في شهر رمضان المبارك».

واختتمت: «ده رمضان بالنسبالنا ذكريات أليمة، مزيج مع بعض الذكريات الحلوة، أول يومين مع الغالي على قلوب كل اللي عرفه، وبالأخص على قلبي أنا، ربنا يرحمك يا قلب قلبي.. الرجاء الفاتحة والدعاء لوالدي الفنان الراحل سامي العدل».