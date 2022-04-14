«الدنيا بخير».. إبراهيم تبرع بـ«دينارين» وفوجئ بخطاب يحل كل مشكلاته

التكفل بدفع ايجارات وفواتير الماء والكهرباء، ودفع ايجارات البيت، ودفع ديون الاحتياجات المنزلية.. هكذا وجد إبراهيم حسين أبو جاسم، في خطاب مكتوب أعطاه له أحد الأشخاص الذي قابله صدفة في أحد المقاهي.

البداية كانت بوصول لشخص يٌدعى خالد ياسين، وسلم على إبراهيم وصديقه، ودعاهم لحضور ماراثون من أجل دعم أطفال السرطان، إلا انهم اعتذروا له بسبب عدم مقدرتهم على الجري.

حل جميع مشكلاته بسهولة

أخرج ابراهيم تبرع بسيط لأطفال السرطان، إذ أخبر خالد أنه يملك 5 دينار فقط، وسيتبرع بـ2 دينار منهم لأطفال السرطان، قبل أن يحكي لخالد ياسين، أنه مريض، وأجرى جراحة قلب مفتوح، ويعاني من مشاكل صحية كبيرة، لا يستطيع على العمل بسببها، قبل أن تتسبب هذه المشاكل في تراكم الديون والايجارات عليه.

عملية قلب مفتوح، وتغيير شرايين وقسطرة قلبية، ومكسور عليه إيجارات وفواتير كهرباء، وماء، وعليه ديون، ويذهب للمستشفى مرتين أسبوعيًا للمتابعة.. هكذا كانت حالة إبراهيم حسين أبوجاسم، قبل أن يفاجئه خالد ياسين برغبته في رد التبرع له، لكن رفض بشدة مؤكدًا ان هذا التبرع لله.

يناشد الناس التبرع لمرضى السرطان

وشارك إبراهيم في تصوير فيديو يناشد الناس فيه بالتبرع لمرضى السرطان، ذكر بعدها أنه يتمنى أن يكون لديه بيت نظرًا لأنه يدفع 100 دينار إيجار شهري، ليفاجئه خالد ياسين بمظروف مكتوب فيه أنه سيتم دفع إيجار السكن الخاص به، وأيضًا سداد كل فواتيره وديونه.

وسجد إبراهيم على الأرض شكرً الله قبل أن يخرج أحمد اليماحي من أسرة برنامج «الدنيا بخير» المذاع عبر تلفزيون أبوظبي بالتعاون مع الهلال الاحمر الاماراتي ويخبره بحقيقة الموقف وأن خالد ياسين هو النجم السوري مصطفى الخاني.