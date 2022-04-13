«حياة كريمة» تساعد «أشرف» بـ محل.. وتسدد ديون إحدى السيدات

ساعدت مبادرة «حياة كريمة»، «أشرف» موظف أمن بأحد الكومبندات بسبب دخله المتدني، ضمن مساعدات حياة كريمة للأشخاص الأكثر احتياجا، ولفت الموظف إلى أنه تخرج من دار أيتام للعمل، ولا يعرف أي أحد من أسرته، وفي نفس الوقت حرص الإعلامي أيمن مصطفى، على إعطائه ظرف يحتوي على 500 جنيه.

مساعدة الموظف لسيدة مسنة

ورغم قلة مرتب العامل، فإنه ساعد سيدة مسنة، جاءت لتستريح عنده، وطلبت منه أن يساعدها في بيع بضاعتها، وقال لها: «إنتي زي أمي، ربنا هيسهل الحال وخدي دول خليهم معاكي يا حاجة، كلنا بنرزق من فضل الله، وإنتي بترزقي من فضل الله، قولي الحمد لله طول ما أنتي ماشية، أنا شغال هنا تعاليلي في أي وقت».

رغبة الموظف في الحصول على شقة

والتقى الإعلامي أيمن مصطفى، الموظف أشرف مرة أخرى، وأخبره بأنه شاهده يساعد سيدة رغم فقرها وفقر في نفس الوقت، لكنه أكد له أن السيدة مثل أمه، وكثير من الأشخاص يقع في مشاكل، لذا يجب مساعدتهم، وأخبره أنه يأمل في الزواج، وأن يكون عنده أسرة يعيش معها، ورد عليه الإعلامي بمنحة ميدالية أبطال حياة كريمة.

توفير محل للموظف

قال الإعلامي أيمن مصطفى للموظف: «إحنا وفرنا لك المحل ده ودفعنا الإيجار لمدة سنة قدام، وواحدة واحدة تكبرها كده وربنا يكرمك».

مساعدة الأسر المديونة

وعمدت المبادرة إلى مساعدة الأشخاص الذين تأخرت عليهم الديون في سوبر ماركت، وقال أيمن مصطفى لإحدى السيدات: «خلاص أنتِ معلكيش حاجة في المكان، واتشال الدين من عليكي، وفي مبلغ بسيط ممكن تيجي تاخدي أي حاجة من السوبر ماركت في رمضان».