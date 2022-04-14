ياسمين رئيس تنشر فيديو بصور رومانسية لها مع طليقها هادي الباجوري

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، منذ قليل، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يحتوي على صور لها مع طليقها المخرج هادي الباجوري، في أوضاع رومانسية، وعلقت عليها برمز تعبيري «قلب».

وتساءل متابعو الفنانة ياسمين رئيس، عما إذا كانت عادت إلى طليقها المخرج هادي الباجوري، خاصة بعد إعلان قرار إنفصالهما في فبراير الماضي، وتصدر اسمهما وقتها محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي.

قصة طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، أعلنت نبأ إنفصالها عن المخرج هادي الباجوري، بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مستشهدة بالآية القرآنية: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، وعلقت: «الحمدلله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

وجاء إنفصال ياسمين رئيس هادي الباجوري، بعد أيام من التصريحات المثيرة للجدل من الثاني في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأنه يرفض مصطلح السينما النظيفة، ولا يجب الخجل من المشاهد الرومانسية أو القبلات في الأفلام، خاصة أنها ضرورية وتخدم العمل.

تصريحات هادي الباجوري المثيرة للجدل

واستكمل هادي الباجوري، تصريحاته المثيرة للجدل بأنه لا يمانع في ظهور زوجته الفنانة ياسمين رئيس في هذه المشاهد أو تأديتها، طالما هى مقتنعة بذلك، وأن موافقته على تلك المشاهد في الأفلام لا تجعله يرفض أن تقوم بها زوجته حتى لا يصبح شخصًا منافقًا.

لم تمر أيام على تصريحات هادي الباجوري، المثيرة للجدل، إلا وأعلنت ياسمين رئيس إنفصالها عنه، الأمر الذي جعلهم محل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن سبب إنفصالهما، لتعود «رئيس» مجددًا اليوم بمقطع فيديو لها يحتوي على صورها مع طليقها، لتثير مجددًا التساؤلات حول علاقتهما.

واجتمعت ياسمين رئيس مع هادي الباجوري، في أكثر من عمل فني، بينهم أفلام «واحد صحيح، هيبتا، قمر 14»، ومسلسل «عرض خاص»، وغيرها من الأعمال.