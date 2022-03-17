ياسمين عز تصفق لـ ويجز بسبب ملابسه: «محدش رئيس مجلس إدارة موضة العالم»

وجهت الإعلامية ياسمين عز التحية لمغني الراب ويجز، بعد الجدل المثار حول إطلالته التي ظهر بها في حفله الأخير داخل المملكة العربية السعودية، قائلة: «اسمحولي أصقف لويجز على الهواء، على اللوك الحلو اللي ظهر فيه في حفلته الأخيرة في السعودية اللي كسرت الدنيا».

إطلالة ويجز بهذا الشكل ليست الأولى

كما وجهت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامجها «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، اليوم الخميس، رسالة لمنتقدي ملابس ويجز، قائلة: «مبقاش فيه شغل شاغل للناس إلا إنها تتكلم عن لوك ويجز».

مجلس إدارة موضة العالم

وأضافت ياسمين عز، أن هذه الإطلالة لـ ويجز ليست الأولى له بهذا الشكل، «أولا مش أول مرة ويجز يطل على جمهوره بشورت، وكان من فترة عنده حفلة في دبي، وكان لابس فيها شورت أخضر ولابس من فوق تي شيرت أسود وعليه جاكت أسود، ومحدش اتكلم وعمل نفسه رئيس مجلس إدارة الموضة العالمي».

شكوكو ارتدى نفس ألوان ويجز زمان ولم ينتقده أحد

وتابعت ياسمين عز، موجهة حديثها لمنتقدي ويجز: «انت مشكلتك مع شورت ويجز ولا مع الألوان؟..، ما يلبس اللي هو عاوزه براحته واللي حابه يعمله، ورمز المونولج زمان شكوكو كان لابس نفس لون الموف وعصايته خضرا، ومحدش وقتها انتقده عشان الألوان اللي لابسها».

برافو على ويجز لأنه فهم الناس

وواصلت: «مش معقول يا جماعة ومش مقبول، بشويش على نفسكم بالراحة، بقالنا 3 أو 4 أيام ملناش سيرة غير ويجز ولبسه في الحفلة، للدرجة دي بقينا فاضيين؟.. لو كدةه يبقى برافو عليه ويستاهل تحية كبيرة على الهوا لأنه فهم الناس صح، تتفق أو تختلف مع اللي لبسه ويجز، بس عرف يشغل الناس وياخد اللقطة».

واستكملت: «التقاليع دي موجودة في كل مكان ولما بنشوف ده في الموضة برة مصر بنصقف ونقول الله حاجة جديدة أوي، لكن لما نشوفه عندنا بنسن السكاكين، لا ويجز بيعبر عن الفن المصري لوحده، ولا ويجز المسؤول الوحيد عن الذوق العام لجيله».