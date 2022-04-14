يبحث عدد من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 13 والقنوات الناقلة له، بعد الأحداث المثيرة التي انتهت بها الحلقة السابقة، بمصارحة توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» زوجته صفاء الطوخي بزواجه الثاني من نورهان، وذلك بعد أن علم بحملها ونقلها إلى المستشفى التي يعمل بها.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 13

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 13 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التليفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 13 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن، حول شخصية البطلة ريهام حجاج «يارا» التي تترك مجال عملها في الملاحة البحرية لأجل زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، كما يتناول العمل الدرامي علاقتها بوالدها وصديق طفولتها.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.