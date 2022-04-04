ارتفاع أسعار زيت النخيل إلى 1351 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 5700 رينجت ماليزي للطن (1351.51 دولار)، منتعشة من أدنى مستوى لها في 6 أسابيع حول 5450 رينجت ماليزي، مع استقرار النفط الخام وتقييم المستثمرين علامات الطلب القوي على الصادرات.

ارتفاع صادرات زيت النخيل الماليزي

وسبق أن ارتفعت صادرات زيت النخيل الماليزي في مارس ما بين 6.7% و 7.4% عن الشهر السابق مع زيادة الشحنات إلى الصين والهند، ومع ذلك، تعرضت الأسعار لضغوط وسط توقعات أعلى لإنتاج النخيل العالمي، وخاصة من إندونيسيا وماليزيا، حيث رفعت إندونيسيا، أكبر منتج في العالم لزيت النخيل، ضريبة الصادرات بدلاً من مطالبة المنتجين ببيع 30% من صادراتهم المخطط لها إلى السوق المحلية.

وتوقع مجلس زيت النخيل الماليزي ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج العالمي لعام 2022، حيث بلغ إنتاج ماليزيا 18.9 مليون طن وإنتاج إندونيسيا عند 47.1 مليون طن، وتاريخيًا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس 2022.

زيت نباتي ويستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة

وزيت النخيل الخام هو زيت نباتي ويستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا.

ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 5764.71 رينجت ماليزي (1366.86 دولار) للطن متري بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، لافتةً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أنه سيتم تداوله عند 6404.24 رينجت (1518.49 دولار) في غضون 12 شهرًا.