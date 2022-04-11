ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب الطلب المرتفع عالميا بعد نقص «عباد الشمس»

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 6000 رينجت ماليزي (1419 دولار) للطن، وهو مستوى لم نشهده في أسبوعين، حيث قيّم المستثمرون مؤشرات على زيادة الصادرات القوية من قبل ثاني أكبر منتج عالمي، على خلفية الطلب المتزايد عالميا.

توقعات بوصول زيت النخيل لـ1611 دولار

وتاريخيا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت ماليزي (1719 دولار) في مارس 2022، ومن المتوقع تداول زيت النخيل عند 6132.38 رينجت ماليزي (1450 دولار) بحلول نهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 6812.70 رينجت ماليزي (1611 دولار) في غضون 12 شهرًا.

نقص زيت عباد الشمس عالمياً

وارتفعت صادرات زيت النخيل الماليزي لشهر مارس بنسبة 14.1% عن الشهر السابق عند 1.265 مليون طن، متجاوزة تقديرات المحللين مع زيادة الشحنات إلى الصين والهند، علاوة على ذلك، فإنّ النقص في زيوت عباد الشمس وبذور اللفت، حيث تمثل البلدان المتصارعة روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 75% من الصادرات العالمية لزيت عباد الشمس، سيجعل الاتحاد الأوروبي يبحث عن ماليزيا وإندونيسيا لاستبدال الإمدادات.

ارتفاع الإنتاج العالمي في 2022

وتوقع مجلس زيت النخيل الماليزي ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج العالمي لعام 2022، حيث بلغ إنتاج ماليزيا 18.9 مليون طن والإنتاج الإندونيسي عند 47.1 مليون طن.

وزيت النخيل الخام هو زيت نباتي ويستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا.