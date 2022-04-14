وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية «60 سنة طليعة» الأحد المقبل

أعلن مسرح الطليعة تفاصيل إطلاق مؤتمر احتفال «60 سنة طليعة»، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، وذلك يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء بمسرح الطليعة بالعتبة.

برنامج الاحتفال بـ60 سنة طليعة

تتضمن الاحتفالية كلمة وزيرة الثقافة وعرض ديفليه وآخر لأشهر أزياء الراحلة الدكتورة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري، يعقبها ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وعرض الحكي والغناء «خلط شبرا» كتابة وأشعار يسري حسان، ألحان الراحل أحمد الحجار، وغناء ماهر محمود، إخراج محمد سليم.

ويشهد عرض تخرج ورشة الحكي بإشراف الفنان محمد عبدالفتاح ومدربي الورشة، تكريم عدد من العاملين تقديرًا لجهودهم في أعمال تطوير وتجديد مسرح الطليعة، وتكريم مدربي ورشة الحكي الدفعة الأولى، وإعلان تخرج الدفعة الأولى لورشة الحكي بمسرح الطليعة وتسليم الشهادات للخريجين.

وافتتحت فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأربعاء العرض المسرحي الجديد «خلطة شبرا» من إنتاج الفرقة، وتأليف وأشعار يسري حسان، وإخراج محمد سليم، حيث يستمر العرض يوميا على مسرح الطليعة في تمام التاسعة مساءً.

وتهدي الفرقة العرض لروح الموسيقار الراحل أحمد الحجار، الذي رحل في يناير الماضي بعد أن لحن أغنيات العرض ولم يمهله القدر فرصة لغنائها.

«خلطة شبرا» عرض حكي عن الحي الشعبي العريق

«خلطة شبرا» هو عرض حكي تدور أحداثه حول حي شبرا أحد أعرق أحياء القاهرة وسكانه وحكاياته، من بطولة علاء النقيب، أحمد عبد الجواد، محمد هاني، محمود عبد الرازق، ألحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود ، ديكور و ملابس مي كمال، مادة فيلمية عبد الحميد السيد.

يشار إلى أن فرق البيت الفني للمسرح، تشارك في الفعاليات الرمضانية هذا العام بـ8 عروض مسرحية ما بين القاهرة و الإسكندرية تناسب أجواء الشهر الكريم، هي: «نور الطريق، خلطة شبرا، صحينا يا سينا، حلاوة الحب، الليلة الكبيرة، حصالة فارغة، زرار وحيد»، إضافة إلى عرض «كنت هنا من قبل» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.