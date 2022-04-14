3 أسباب وراء تراجع أسعار الكاكاو عالميا .. 2583 دولارا للطن

تراجعت العقود الآجلة للكاكاو إلى نحو 2583 دولارًا للطن، وسط احتمالات وفرة الإمدادات العالمية من مناطق الإنتاج الرئيسية في أفريقيا مثل ساحل العاج والكاميرون ونيجيريا.

أظهرت البيانات أن سعر الكاكاو وصل تاريخيًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 5379 في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع تداول الكاكاو عند 2677.12 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات للمنصة بوصول السعر عند 2856.06 دولاراً للطن في غضون 12 شهرًا.

زيادة التصدير

كشفت البيانات أن المزارعين أرسلوا 1.9 مليون طن متري من الكاكاو التراكمي إلى موانئ ساحل العاج في الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أبريل الجاري، بزيادة + 6.7% عن نفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفعت صادرات فبراير في نيجيريا بنسبة 148% على أساس سنوي إلى 27656 طن متري.

ارتفاع المخزون وصعود الإنتاج

وارتفعت مخزونات الكاكاو الأمريكية أيضًا إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 4.84 مليون كيس، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تؤدي احتمالات زيادة هطول الأمطار في غرب إفريقيا إلى زيادة مستويات رطوبة التربة وتعزيز ازدهار أشجار الكاكاو، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار.

ويجرى تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا، وأكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي.

سوق تداول الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم

وتنتج كل من إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل كميات ضخمة رئيسية من الكاكاو، وعلى الرغم من أن سوق تداول الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وصناعة التجزئة.