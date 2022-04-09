«غانا السبب».. ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا والطن يصل 2655.66 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى ما يزيد عن 2570 دولارًا للطن، وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بسبب ضعف المحصول في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

انخفاض الإنتاج 34%

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مجلس التسويق العالمي COCOBOD أن محصول الكاكاو المصنف والمختوم في غانا بلغ 524000 طن بين 1 أكتوبر و31 مارس، بانخفاض 34% عن نفس الفترة من الموسم الماضي، وفي الوقت نفسه، كانت الخسائر محدودة حيث يتوقع المزارعون هطول أمطار غزيرة ورطوبة التربة الجيدة لتعزيز محصول منتصف أبريل إلى سبتمبر في ساحل العاج.

أعلى سعر كان في 1977

تاريخياً، وصل سعر الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولارا للطن في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2655.66 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات التداول عند 2833.17 للدولار في غضون 12 شهرًا.

ساحل العاج وغانا يمثلان 60% من الإنتاج العالمي

وأكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، والمنتجون الرئيسيون الآخرون للكاكاو هم: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل، وعلى الرغم من أن الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وصناعة التجزئة ومكون أساسي في العديد من الصناعات الغذائية وفي مقدمتها الشيكولاتة.