تجمع كبير في صلاة الثالث للقمص أرسانيوس كاهن الإسكندرية (صور)

احتضنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، صلاة الثالث على روح القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز بالإسكندرية، الذي لقى مصرعه مساء أمس الأول الخميس، بطعنة من مسن بمنطقة محمد نجيب بكورنيش الإسكندرية.

الأساقفة والكهنة يترأسون صلاة الثالث

وترأس صلاة الثالث على روح القمص أرسانيوس وديد، الأباء الأساقفة في الإسكندرية، وهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والقمص أبرام أميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والقمص رويس مرقس الوكيل السابق لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ومجمع الأباء الكاهنة بالإسكندرية، وحشد كبير من الشعب القبطي بالمحافظة من مختلف الكنائس.

ولا يختلف هذا الحشد عما كان عليه الوضع أمس في صلاة الجنازة التي احتضنتها الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، قبل أن يتم نقل جثمانه إلى مدفن الشهداء في دير مارمينا العجائبي.

طقس صلاة الثالث

وتعد صلاة الثالث أحد الطقوس القبطية الأرثوذكسية، وتسمى بصلاة رفع الحصيرة أي انتهاء الجلوس لتلقي العزاء والنواح على المنتقل، وهي صلاة معروفة بصلاة صرف روح الحزن من أهل المنتقل، وغالبا ما تتم في بيت المنتقل، ولكن يمكن أن تقام في الكنيسة إذا أراد أهل المتوفى ذلك، كما أنها تقام في الكنائس منذ بدء وباء كورونا، حيث يمكن الحضور بنظام التباعد عكس المنازل.

ويأتون بإناء به ماء وحزمة من البقدونس، والبعض يأتي بجرجير أخضر وسمك وأشياء أخرى، ويوقدون ثلاث شمعات ويوقدون المجمرة ويتجهون ناحية الشرق، ويبدأ الكاهن بـ «اليسون ايماس»، وصلاة أبانا الذي في السموات ثم صلاة الشكر، ويقول المرتلون ما يلائم من أرباع الناقوس، كما ذكرت في بداية طقس التجنز ويقولون الأرباع الخاصة بالتجنيز حسب المناسبة.

قتل القمص أرسانيوس

ويأتي ذلك بعدما تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مسن عمره 60 عاما، اعتدى على رجل دين مسيحي مساء الخميس، أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية باستخدام «سكين» كان بحوزته.