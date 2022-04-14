«تموين جنوب سيناء»: توريد 24 طن قمح عالي الجودة منذ بدء الموسم

شهدت محافظة جنوب سيناء الشهر الماضي، بدء موسم حصاد محصول القمح، وتربعت المحافظة على عرش المحافظات بالنسبة لموعد الحصاد الذي بدأ مبكرا عن باقي محافظات مصر.

وقال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن المزارعين أقبلوا على عمليات توريد القمح بعد أن جرى رفع أسعار الأردب إلى 820 جنيها، ويصل إلى 865 جنيها في حالة أن القمح نقي وجيد بدرجة 23.5، موضحاً أن المديرية بالتعاون مع الزراعة تشهد عمليات التوريد إلى مطحن الطارق بالطور، طبقا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

توريد 24 طن قمح

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريحاته، أنه جرى استلام ما يقرب من 12 طنًا اليوم، ليصل إجمالي ما تم توريدها منذ بداية الموسم إلى نحو 24 طنا، حيث جرى توريد 12 طن الشهر الماضي، مشيرا إلى أن قمح جنوب سيناء هذا العام عالي الجودة، ومعظم الكميات التي جرى توريدها جودتها 23.5 نقاوة، وهي من أفضل وأجود أنواع القمح على مستوى مصر.

وأضاف أن المزارعين هذا العام لديهم رغبة قوية في التوريد للحكومة، بعد أن جرى رفع سعر الأردب، والأردب يعادل 150 كيلو جرام.

زيادة إنتاجية الفدان عن العام الماضي

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام بلغت نحو 560 فدانا، ومتوسط إنتاجية الفدان هذا العام 11 أردبا، بزيادة قدرها 2 أردب عن إنتاجية العام الماضي.

وتابع أن القمح في محافظة جنوب سيناء يعتمد على التسميد العضوي فقط، لأنه غير مسموح بدخول أسمدة النترات واليوريا إلى سيناء، موضحا أن مديرية الزراعة تسعى لتوفير أسمدة بديلة للنترات واليوريا لمساعدة المزارعين في تحسين جودة الأراضي.

تشجيع المزارعين على زراعة القمح

وتوقع وكيل وزراة الزراعة، أن تزيد المساحة المنزرعة قمحا العام المقبل، إلى 2000 فدان، بعد حزمة من القرارات التي أصدرها وزيرا التموين والزراعة لتشجيع المزارعين على زيادة مساحة القمح المزروعة.