أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، موضحين أن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 سيكون خلال شهري يونيو و يوليو المقبلين؛ وفقا لقواعد العمل المنظمة واللوائح لكل كلية، مؤكدين على أن الجامعات تنتظم الفترة الحالية في إجراء امتحانات الميدتيرم «منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022»، بجانب ارتفاع نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا.

موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022

و أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بكل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ فيما يتعلق بموعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو و يوليو مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022، كما هي في الوقت المحدد لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري يونيو ويوليو، دون تأجيل أو تغيير، لافتا إلى أن الجامعة مستعدة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وفقا للوائح ونظم عمل الكليات المختلفة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في منح التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».