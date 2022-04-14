مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 13 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13 بطولة نيللي كريم، من بين الأعمال التي تربعت على عرش مسلسلات السباق الرمضاني، ويبحث عنها الكثيرون منذ عرض الحلقة الأولى، لاستكمال وتيرة الأحداث المشوقة التي انتهت بحلقة أمس على محاولة «فاتن» رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية بعد تعرض إحدى صديقاتها للعنف من قبل زوجها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13

وشهدت حلقة أمس من مسلسل فاتن أمل حربي محاولة «شفيع» في منح شقة لـ «فاتن»، التي تجسد دورها نيللي كريم وبناتها، بالاتفاق مع المحامية التابعة لمركز الاستضافة وإعلام «فاتن» بأنها من رجل أعمال مقابل مبلغ مالي زهيد.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13 حصريا على شاشة سي بي سي، في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

- كما يمكن مشاهدة العمل الدرامي عبر منصة «watch it».

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ويجسد مسلسل فاتن أمل حربي حياة المرأة بعض الانفصال، والقضايا التي تواجهها من قبل الرجل وأبرزها الحضانة، والولاية التعليمية.