سعر الفضة يرتفع اليوم إلى أعلى مستوى منذ شهر متأثرا بمخاوف التضخم

ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 25.831 دولار أمريكي للأوقية، حيث أن مخاوف التضخم عوضت التوقعات برفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

توقعات بتراجع سعر الفضة

أظهرت بيانات Trading Economics، أن سعر الفضة وصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، وأنه من المتوقع تداول الفضة عند مستوى 24.28 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من المنصة، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 23.00 في غضون 12 شهرًا.

ارتفاع التضخم الأمريكي

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أن التضخم بلغ 8.5% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر عام 198، وأظهر التقرير أيضًا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي و 0.3% على أساس شهري، وكلاهما أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن التضخم يمكن أن يكون في ذروته.

توقعات برفع أسعار الفائدة

ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 50 نقطة أساس في مايو لتهدئة التضخم المرتفع منذ عقود وسط انخفاض معدل البطالة وتسريع نمو الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون ذلك، يتابع المستثمرون التطورات الجيوسياسية بعد تقارير تفيد بأن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية لمهاجمة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

يجري استخدام عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم، وكمعدن ثمين، تلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، وأكبر المستخدمين الصناعيين للفضة قطاعات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية، وأكبر منتجي الفضة هم دول: المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.