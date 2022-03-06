الفضة ترتفع عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية

لحقت أسعار الفضة بأسعار الذهب، التي شهدت قفزة ملحوظة وكبرى، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وشهدت أسعار الفضة، التي عادة ما ترتبط بارتفاعات وانخفاضات المعدن الأصفر، في الأسواق العالمية، ارتفاعات على مدار الأسبوع الماضي، بدافع من ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين وصناديق الاستثمار على المعادن النفسية، كأداة للتحوط في أوقات التضخم المرتفع، والتقلبات الجيوسياسية.

البورصات العالمية تفيد ارتفاع أسعار الفضة 25.7 دولار للأوقية

وأظهرت بيانات البورصات العالمية ارتفاع أسعار الفضة إلى مستويات بلغت 25.7 دولارا للأونصة، في ختام تعاملات يوم 3 مارس الجاري، مقارنة بـ23 دولارا للأونصة في تعاملات 6 فبراير الماضي، وقبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا بدأت أسعار الفضة في اللحاق بـأسعار الذهب، حيث ارتفعت أسعارها إلى 23.8 دولارا في 13 فبراير، ثم ارتفعت إلى 24.7 دولارا للأونصة في تعاملات 23 فبراير، لتهبط إلى 24 دولارا للأونصة، في 24 فبراير، ثم تعاود الارتفاع إلى 25.5 دولارا في تعاملات 28 فبراير.

جاءت الارتفاعات في أسعار الفضة، عقب القفزة الكبرى في سعر الذهب عالميا، حيث شهدت أسعار المعدن ارتفاعات قياسية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على خلفية تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك بعد أن كانت التوقعات تشير -قبل نشوب الحرب- إلى اتجاه الذهب نحو الانخفاض، تزامنا مع اتجاهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة.

قفزة هائلة بأسعار الذهب بعد ضرب روسيا محطة نووية أوكرانية.. يوم الجمعة

وخلال تعاملات، الجمعة الماضية، شهدت أسعار الذهب قفزة هائلة، خاصة بعد إعلان الهجوم على محطة نووية في أوكرانيا، حيث حققت الأسعار أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مايو الماضي.

كانت الأسعار شهدت، يوم الجمعة، ارتفاعات في المعاملات الفورية، لتسجل 1946.41 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 1948.60 دولار، بينما ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.4٪ إلى 1084.82 دولار.