توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين يكون مائلًا للحرارة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أن هناك نشاطًا للرياح الشمالية الشرقية على جميع محافظات الجمهورية عدا محافظات جنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيًا، خلال الأيام الثلاثة المقبلة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.