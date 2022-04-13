الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر اليوم على كافة أنحاء الجمهورية.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية لها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين والطقس خلال فترة النهار يكون ربيعي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على المناطق الموجودة جنوب البلاد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق على شاشة «إكسترا نيوز» أنه مع دخول ساعات الليل وغياب آشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 13 درجة مئوية و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء باردة خلال ساعات الليل والساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، والطقس يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.

نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لنشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية وسرعات الرياح تكون بين الـ30 كيلو متر في الساعة و40 كيلو متر في الساعة، ونشاط الرياح يبدأ مع دخول ساعات المساء ويستمر مع ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، وتستمر الأجواء الربيعية حتى يوم الجمعة المقبلة.