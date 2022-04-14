تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 والقنوات الناقلة

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 والقنوات الناقلة، والتي من المقرر أن يبدأ إذاعتها في تمام الساعة 9:30 مساءً على شاشة قناة «ON»، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل عرض عدد من الحقائق والكواليس في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى.

وكشفت الشركة المنتجة عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 والقنوات الناقلة، والتي تذاع حصريا على شبكة قنوات «ON»، على قناتي «ON» و«ON دراما»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة «ON»، وفي تمام الساعة الحادية عشر والثلث على قناة «ON دراما»، بينما تعاد الحلقة في الساعات الأولى من اليوم التالي وعلى مدار اليوم بداية من الساعة الرابعة والثلث صباحا على قناة «ON»، ثم الخامسة إلا ثلث على «ON دراما»، تليها الإعادة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على نفس القناة، ثم الثالثة والنصف عصرا على «ON»، أما الإعادة الخامسة والأخيرة في تمام الساعة السادسة مساء على «ON دراما».

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 12

وسلطت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 12 التي جاءت بعنوان «بورسعيد»، الضوء على تلك الفترة من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتطرقت إلى حالة الفوضى في البلاد، ومحاولات الجماعة للسيطرة على الدولة وتمرير دستورهم وقراراتهم بما يخدم مصالحهم فقط.