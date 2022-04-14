تعويض ومعاش شهري لأسرة مرشد «حادث الأتوبيس السياحي» في أسوان

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة ستعقد اجتماعا مع وزارة السياحة والآثار خلال أيام، لتحديد قيمة التعويض الذي سيتم صرفه لأسرة المرشد السياحي المتوفى في حادث أسوان بالأمس، أثناء توجهه برفقة عدد من السياح إلى معبد ابى سمبل.

معاش شهري لأسرة المرشد السياحي الشهيد

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بالإضافة إلى مبلغ التعويض الذي سيتم صرفه لأسرته من قبل وزارة السياحة والآثار فستقوم نقابة المرشدين بصرف معاش شهري لأسرته، لافتا إلى أن النقابة ستتواصل أيضا مع شركة السياحة التي كانت تسير الرحلة لمعرفة إمكانية صرف مبلغ كتعويض لأسرة المرشد السياحي، فضلا عن التواصل مع غرفة شركات السياحة لذات الغرض، لافتا إلى أن النقابة تقف بكل قوة مع المرشد السياحي شهيد الواجب، وأن النقابة تدرس مخاطبة رئاسة الجمهورية لمعاملة المرشد السياحي المتوفي معاملة الشهداء.

وأشار إلى أن النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بأسوان تعمل مع أسرة المرشد السياحي الشهيد، ووزارة السياحة والآثار على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالدفن، ورجح أن تتم عملية نقل جثمان الفقيد اليوم إلى القاهرة، لافتا إلى عدم تحديد موعد الدفن أو مكانه حتى الآن.

الجثامين الثلاثة تصل عبر رحلة جوية من أسوان إلى القاهرة اليوم

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أنه يجري العمل حاليا علي انهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المتوفين المصريين بحادث الأتوبيس السياحي بأسوان «مرشد سياحي و2 سائقين»، إلى القاهرة عبر رحلة جوية ليتم دفنهم خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة تتواجد حاليا في أسوان لمتابعة إجراءات نقل الجثامين إلي القاهرة، خاصة وأن الهمّ الأكبر للوزارة حاليا هو إنهاء إجراءات نقل الجثامين ودفنها بأسرع وقت ممكن .

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة تعتبر المتوفين من شهداء الواجب وستقوم بكافة الإجراءات اللازمة لتعويض أسرهم ماليا وفقا لما يسمح به القانون .

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين وزارات السياحة والصحة والخارجية والطيران وسفارات السياح الأجانب الذين توفوا بالحادث ليتم إعادة جثامينهم إلى أوطانهم خلال الساعات المقبلة، وصرف كافة التعويضات الخاصة بهم وقيمة بوليصة التأمين المؤمن عليهم بها من قبل شركات السياحة الجالبة لهم.