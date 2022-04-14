غرفة السياحة: سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من ينصب على المواطنين

أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينصب على المواطنين المصريين وإيهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية.

وأضافت الغرفة في بيان صحفي، اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار إعادة عدد من المواطنين المصريين من المطارات والمنافذ لاستكمال الإجراءات تطبيقا لقانون بوابة العمرة المصرية.

منع أعداد من المواطنين المصريين من السفر للعمرة لسفرهم بشكل غير قانوني

وأكدت الغرفة على أن أمس الأربعاء شهد عدم تمكن عدد من المواطنين من السفر في عدة مطارات بالقاهرة والمحافظات المختلفة، خاصة بصعيد مصر إلى السعودية لأداء العمرة، وذلك لعدم اكتمال إجراءات سفرهم للعمرة وعادوا من المطارات، مشيرا إلى أن قرار منعهم من السفر جاء في إطار الجهود المشتركة والمستمرة بين لجان وزارة السياحة والسلطات المختلفة بالمطارات، خاصة إدارة الجوازات لتنظيم سفر المعتمرين تنفيذًا لقانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرا، والذي يمنع السفر للعمرة إلا من خلال البوابة حرصا على سلامة وحقوق المعتمرين.

السماسرة والوسطاء نصبوا على المعتمرين

وأشارت الغرفة إلى أنه تبين من التحقيقات أن هناك عدد من السماسرة والوسطاء أوهموا بعض المواطنين بإمكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية وأيضا رحلات الترانزيت بعيدا عن بوابة العمرة المصرية؛ مما تسبب في عودة هؤلاء المواطنين من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء مناسك العمرة.

وأعربت الغرفة عن أسفها خاصة وأن معظم هؤلاء المواطنين من البسطاء مما يهدد بضياع أموالهم وحقوقهم، مؤكدة على أنها سترصد هذه الحالات وتحديد المتسبب في خداع المواطنين وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصا على حقوق المواطنين وسمعة شركات السياحة الجادة، وتناشد الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة البعد عن السماسرة والوسطاء، كما تؤكد على أنها ستبذل أقصى جهد لمواجهة كل أشكال النصب على المواطنين ومخالفة القانون المنظم لعمل بوابة العمرة المصرية.