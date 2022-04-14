البورصة المصرية.. إغلاق المؤشرات على تراجع جماعي بختام تعاملات الخميس

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع في أداء مؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 1.78% عند مستوى 10654.8 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.06% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1776.79 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2701.94 نقطة بتراجع نسبته 2.35%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 2.65%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.65%، ليغلق الجلسة عند 1813.63 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.002 مليار جنيه، من خلال التداول على 209.6 مليون سهم، وتنفيذ 27385 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 187 سهمًا، إذ ارتفع 12 سهما، وانخفض 103 آخر، واستقر 72 سهمًا.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة، اليوم، عند مستوى 690.483 مليار جنيه، بخسائر 12.3 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 7.9 مليون جنيه للمصريين، و98.4 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 90.4 مليون جنيه.

المؤشر «إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، بعد الإعلان بنك أبوظبي الأول عن انسحابه من عرض شراء حصة الأغلبية بأسهم هيرميس القابضة الأمر الذي دفع المؤشرات نحو الهبوط، وهو ما انعكس على أداء الأسهم القيادية ومؤشر البورصة الرئيسي وسجل تراجع بختام التعاملات، مع اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع بالاسهم القيادية.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في حالة العودة إلى الصعود مرة أخرى وانخفاض حدة البيع بالأسهم القيادية، والاتجاه نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة والنجاح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10700 نقطة الذي فقده المؤشر الرئيسي في بداية التعاملات، قد يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 10800 نقطة.