البورصة المصرية.. تباين في أداء المؤشرات بختام تعاملات الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في أداء مؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 0.47% عند مستوى 10847.46 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.25% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1814.2 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2767.05 نقطة بارتفاع نسبته 0.09%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.07%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.07%، ليغلق الجلسة عند 1862.92 نقطة، وبلغت قيم التداولات 764.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 157.1 مليون سهم، وتنفيذ 28180 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 187 سهمًا، إذ ارتفع 187 سهما، وانخفض 51 آخر، واستقر 82 سهمًا.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 702.801 مليار جنيه، بخسائر 1.2 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 15.9 مليون جنيه للمصريين، و48.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء، بصافي 64.2 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»،أغلق متراجعا بأكثر من 51 نقطة، بضغط من الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم القيادية، وبالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بينما استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة، يدعم ويدفع المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة، وذلك مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر، أما في حالة عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم 10700 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم، بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بالاسهم الصغيرة والمتوسط، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بنهاية التعاملات.

يتوقع عيد، أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني عند 1800 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الاستقرار أعلى مستوى الدعم والحفاظ عليه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 1760 نقطة.