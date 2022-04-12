البورصة المصرية: ارتفاع جماعي للمؤشرات والسوقي يربح 7.7 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً بنسبة 1.58% عند مستوى 10898.69 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.05% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1809.62 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2764.66 نقطة متراجعا بنسبة 0.35%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.77%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.77%، ليغلق الجلسة عند 1864.26 نقطة، وبلغت قيم التداولات 30.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 1.7 مليون سهم، وتنفيذ 26155 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 187 سهمًا، إذ ارتفع 68 سهما، وانخفض 43 آخر، واستقر 77 سهمًا.

مكاسب رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 704.059 مليار جنيه، بمكاسب 7.7 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب إلى البيع بصافي 29.3 مليار جنيه للمصريين، و176.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء، بصافي 29.4 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»، إن الصفقات ذات الحجم الكبير دفعت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود بختام تعاملات اليوم، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع، بدعم الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية بعد الإعلان عن تنفيذ عدد 5 صفقات استحواذ عربية ذات الحجم الكبير بقيمة تقدر بـ 28 مليار جنيه.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ الصفقة انعكس إيجاباً على أداء هذه الأسهم القيادية من بداية التعاملات اليوم، ما دفع مؤشر البورصة الرئيسي نحو الصعود واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10800 نقطة، والاستقرار أعلاه مستهدفا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11000 نقطة.

وتابع المحلل المالي، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نجح أيضاً في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 بالرغم من خسائره المحدودة واغلق على تراجع محدود قدره 1 نقطة مسجلاً مستوى إغلاق عند 1809.52 نقطة، بدعم الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء.