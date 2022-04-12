البورصة المصرية ترتفع بشكل جماعي.. والسوقي يربح 7.1 مليار جنيه

شهد منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء في البورصة المصرية ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.28% إلى مستوى 10865.78 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.19%، عند مستوى 1814.03 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.49%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.49%، بحلول منتصف تداولات الجلسة عند مستوى 2768.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.77% عند مستوى 1864.16 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير نحو 29.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.6 مليار سهم عبر تنفيذ 15608 صفقة، فيما جرى التداول على 182 سهما، ارتفع 61 منها، فيما انخفض 25 سهما واستقر 97 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 7.1 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 703.484 مليار جنيه.

تنفيذ صفقة استحواذ صندوق أبوظبي السيادي

أعلنت البورصة المصرية، اليوم، في بيانات منفصلة تنفيذ صفقات استحواذ صندوق أبوظبي السيادي، على الأسهم المصرية للبنك التجاري الدولي وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات وموبكو وأبو قير للأسمدة.

ووفقًا لبيان البورصة، التي اطلعت الوطن على نسخة منه، فإن الصفقات تضمنت 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار أمريكي، ونحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، فيما بلغت 271.5 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 391.9 مليون دولار.

وشملت الصفقة 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، فيما تضمنت الصفقة 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.