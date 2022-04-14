سعد الدين الهلالي: مسلسل فاتن أمل حربي فضح المتشددين وأوصياء الدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ما جاء من ردود فعل عن الآراء الشرعية التي تمت مراجعتها من قبله في مسلسل فاتن أمل حربي، مؤكدًا أن المسلسل أظهر معدن الأغلبية المصرية الطيبة التي تجتمع بفطرتها السوية لحماية الضعيف، وجبر خاطر المكلوم، والشد من أزر المظلوم، وإكرام المرأة والتواصي بها خيرًا.

وأضاف «الهلالي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن مسلسل فاتن أمل حربي، فضح شرذمة أوصياء الدين وجهلهم بفقهه المتجدد، وكشف أعدادهم المحدودة التي فرضت نفسها بغليظ القول، وعسر الرأي، وتشدد الفتوى واصطياد الضحايا بالجعجعة والغيبة والنميمة وافتراء الكذب وهتك أعراض مخالفيهم، وبكاء التماسيح وادعاء المظلومية تحت ستار نصرة الدين؛ لإنفاذ ظلمهم بهدم الكرامة الإنسانية للعامة، وإضاعة حقوق المرأة الفطرية، والافتئات على الآخرين، ما تسبب في تشويه صورة الدين البريئة التي تأخذ بيد الإنسان وتخدمه وترفع قدره بحق الاختيار، دون الطبقية المقيتة بين عوام المؤمنين وبين أوصيائهم - على حد قوله.

مسلسل فاتن أمل حربي

وكان مسلسل فاتن أمل حربي، أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية حول أحقية الأم في حضانة أولادها بعد زواجها، وكذلك الأحق في الرؤية بعد انفصال الزوجين، وهو المشهد الذي رفضت فيه البطلة الاعتراف بسقوط الحضانة عن المرأة حال زواجها آخر، بدعوى أن ذلك غير مذكور في القرآن الكريم، وبزعم أنه لا توجد آية صريحة في القرآن تنص على ذلك.

ويناقش مسلسل فاتن أمل حربي، قضية مهمة تشمل قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها، كما تعرض منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق، ويشار إلى أن المسلسل من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.