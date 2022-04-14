تعيين سكرتير عام البحر الأحمر في محافظة بورسعيد خلفا لـ«الشاهد»

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بتعيين عاطف محمد وجدي، سكرتيرًا عامًا لمحافظة بورسعيد، خلفا للواء يوسف الشاهد السكرتير العام السابق، لبلوغه سن المعاش، وذلك في إطار الحركة الثانوية لقيادات الإدارة المحلية.

عاطف وجدي.. شغل منصب رئيس مدينة الغردقة

كان اللواء عاطف وجدي قد شغل منصب رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ثم سكرتير عام المحافظة، حتى انتقل إلى منصبه الجديد سكرتير عام لمحافظة بورسعيد، كما تولى عدد من الملفات الخاصة بالإسكان والمحليات ومخرات السيول بالبحر الأحمر، وشهد له بالكفاءة في تنفيذها، كما أنه ترك سمعة طيبة في محافظة البحر الأحمر لعلاقاته الطيبة مع الجميع.

أعمال إنشاء خطوط الصرف الصحي ببورسعيد

على الجانب الآخر، كان اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، قد تفقد أعمال إنشاء خطوط الصرف الصحي والطرد والمياه بعدد من أحياء بورسعيد، ومنها منطقة الإسكان الاجتماعي، ورفع كفاءة طريق اللواء أحمد عبد الله المؤدي للإسكان الاجتماعي ببورفؤاد.

واطلع على نسب التنفيذ الحالية في تطوير طريق اللواء أحمد عبد الله، وأيضا معدلات العمل في إنشاء خطوط الصرف الصحي والطرد والمياه بمنطقة الإسكان الاجتماعي، موجها بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل.

كما تولى «الشاهد» عدد من الملفات بمحافظة بورسعيد، منها الإسكان وإزالة الإشغالات والتعديات بالأحياء والأسواق الحضارية والعشوائيات وأعمال النظافة والخدمات.